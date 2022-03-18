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Dünya Belarus'un Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerine katılma hakkı askıya alındı
Dünya

Belarus'un Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerine katılma hakkı askıya alındı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Belarus'un konseyin toplantılarına ve faaliyetlerine katılma hakkını askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 09:09:00 -
Belarus'un Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerine katılma hakkı askıya alındı

Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Komitesi'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılara aktif şekilde katıldığı gerekçesiyle Belarus ile ilişkiyi askıya almaya karar verdiği belirtildi.

Komitenin, Belarus'un konseyin toplantılarına ve faaliyetlerine katılma hakkını askıya aldığı aktarılan açıklamada, bu ülke ile her türlü teknik iş birliğinin de askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, komitenin Belarus sivil toplumuyla ve muhalefetle bağlarını korumaya ve güçlendirmeye karar verdiği aktarıldı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle dün Rusya'yı üyelikten çıkarmaya karar vermişti.

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