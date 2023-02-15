Belarus'tan depremzedeler için 20 ton yardım malzemesi

Belarus'un Ankara Büyükelçiliğinden elde edilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Belarus 20 ton yardım malzemesi gönderdi ve bunlar Gaziantep'e ulaştı.

Malzemeleri ulaştıran uçak, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rıbak tarafından karşılandı. Bu, Belarus tarafından depremzedeler için yapılan ilk parti insani yardım oldu.

Söz konusu yardımların Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla yapıldığı belirtildi.

Yardım malzemeleri arasında çadır, battaniye, ilaç, hijyen ürünleri, çocuk elbisesi, uyku tulumu gibi ürünlerin bulunduğu aktarıldı.