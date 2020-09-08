Belarus'ta "Slav Kardeşliği-2020" uluslararası askeri tatbikatı düzenlenecek

MİNSK (AA) - Belarus'un batısında Rusya, Sırbistan ve Belarus silahlı kuvvetlerinin katılımıyla 10-15 Eylül tarihlerinde "Slav kardeşliği-2020" uluslararası askeri tatbikatı yapılacak.

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya sınırına yakın 38. Hava İndirme Tugayının Brest Poligonunda gerçekleştirilecek tatbikat 10 Eylül'de Rusya ve Sırbistan ordusu özel kuvvetlerinin katılımıyla başlayacak.

Tatbikat esnasında çok uluslu bir taktik grubu oluşturulacak ve birlikler, terörizmle mücadele görevinin yerine getirilmesi için ortak eylemler gerçekleştirecek.

Tatbikat 15 Eylül’de sona erecek.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, geçen ay NATO’nun Belarus’un komşuları Polonya ve Litvanya’da askeri tatbikat gerçekleştirdiğini ve burada silah sayısını arttırdığını öne sürmüştü.