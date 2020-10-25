Belarus’ta polis Cumhurbaşkanlığı yakınında protestoculara müdahale etti

MİNSK (AA) – Belarus’taki protestolarda, polis Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında toplanan göstericileri ses bombası kullanarak dağıttı.

Başkent Minsk’te 9 Ağustos’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etmek için şehir içinde yürüyüş yapan göstericiler içinde bazı gruplar dağılmadı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giden Orlovskaya Caddesi’ne doğru ilerledi.

Güvenlik güçlerinin özel araçlarla ve kalkanlarla kapattığı caddede bir süre slogan atan grubun polise saldırma girişimi üzerine, polis ses bombaları ile kalabalığa müdahale etti.

Ara sokaklara kaçan bazı protestocular gözaltına alındı.

Belarus İçişleri Bakanlığı, Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, protestocuların güvenlik güçleri üzerine saldırmaya çalıştığı için müdahale edildiğini doğruladı. Bakanlıktan, gözaltı sayısının daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Diğer bazı şehirlerinde de yapılan izinsiz gösterileri polis dağıttı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde protestocular, Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun görevini bırakmasını istiyor.