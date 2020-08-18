  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Belarus'ta darbe tehlikesi! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Dünya

Belarus'ta darbe tehlikesi! Savaş uçakları peş peşe havalandı

Tartışmalı seçimlerin ardından büyük protestoların yaşandığı Belarus'ta savaş uçakları sınır hattında devriye uçuşlarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:00:00 -
Belarus'ta darbe tehlikesi! Savaş uçakları peş peşe havalandı

Seçimler nedeniyle halkın isyan başlattığı Belarus’ta kriz her geçen gün büyüyor. Geçtiğimiz günlerde NATO’nun sınır bölgesine asker yığdığı haberleri ortaya çıkarken Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’dan yardım istemişti.

Ülkede yaşanan kriz tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump ise ‘Belarus’ta demokrasi yok’ açıklaması yaptı.

Darbe tehlikesinden korkan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın temas kuruyor.

Savaş uçakları havalandı

Belarus’ta protestoların önüne geçilemezken dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı savaş uçakları sınır hattında devriye uçuşlarına başladı.

Belarus Savunma Bakanlığı, 4 savaş uçağının devriyeler gerçekleştirdiği ve bazı birliklerin sınır hattında göreve başladığını duyurdu.

NATO tehlikesi

Belarus’ta başkan Lukaşenko , Litvanya ve Polonya’da bulunan NATO askerlerinin ülkeye girebileceğinden endişe ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mahsun

ACABA KORONA TİYATROSUNU KABUL ETMEDİĞİ İÇİN OLMASIN.ÇÜNKÜ BREZİLYADA GÖRDÜK.KABUL ETMEDİ BAŞINA NELER GELDİ.İŞİN UCUNDA PARA VAR PARAAA
  • Yanıtla
ABD duyurdu: Sondaja açıyoruz
Dünya

ABD duyurdu: Sondaja açıyoruz

ABD, Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Sığınağını (ANWR) petrol ve gaz sondajına açacağını açıkladı.

Sessizliğini sonunda bozdu! Mustafa Sarıgül'den yeni parti açıklaması
Siyaset

Sessizliğini sonunda bozdu! Mustafa Sarıgül'den yeni parti açıklaması

Yeni parti iddiaları ile gündeme gelen eski Şişi Belediye Başkanı Mustafa Saırgül'den flaş bir açıklama geldi.
Çavuşoğlu duyurdu: O ülke ile 7 anlaşma birden!
Siyaset

Çavuşoğlu duyurdu: O ülke ile 7 anlaşma birden!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Haiti arasında 7 önemli anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı