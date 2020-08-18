Belarus'ta darbe tehlikesi! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Tartışmalı seçimlerin ardından büyük protestoların yaşandığı Belarus'ta savaş uçakları sınır hattında devriye uçuşlarına başladı.
Seçimler nedeniyle halkın isyan başlattığı Belarus’ta kriz her geçen gün büyüyor. Geçtiğimiz günlerde NATO’nun sınır bölgesine asker yığdığı haberleri ortaya çıkarken Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’dan yardım istemişti.
Ülkede yaşanan kriz tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump ise ‘Belarus’ta demokrasi yok’ açıklaması yaptı.
Darbe tehlikesinden korkan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın temas kuruyor.
Savaş uçakları havalandı
Belarus’ta protestoların önüne geçilemezken dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı savaş uçakları sınır hattında devriye uçuşlarına başladı.
Belarus Savunma Bakanlığı, 4 savaş uçağının devriyeler gerçekleştirdiği ve bazı birliklerin sınır hattında göreve başladığını duyurdu.
NATO tehlikesi
Belarus’ta başkan Lukaşenko , Litvanya ve Polonya’da bulunan NATO askerlerinin ülkeye girebileceğinden endişe ediyor.