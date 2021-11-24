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Dünya Belaruslu muhalif liderden AB'ye çağrı: Boykot edin
Dünya

Belaruslu muhalif liderden AB'ye çağrı: Boykot edin

Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya, Avrupa Birliği’ne Belarus rejimini boykot etme çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 16:20:00 - 2021-11-24 16:27:17
Belaruslu muhalif liderden AB'ye çağrı: Boykot edin

Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya, Strasbourg’da bulunan Avrupa Parlamentosu'nda konuşma gerçekleştirdi. Belarus hükümetini eleştiren Tsikhanouskaya, konuşmasına "Şu anda Belarus'ta, burada bulunan milletvekillerinden daha fazla siyasi mahkum var" ifadeleri ile başladı. Avrupa Birliği (AB) tarafından Belarus yönetimini boykot etmeye çağıran Tsikhanouskaya, "Yaptırımlar işe yarıyor" dedi. AB’den Belarus hükümetini soyutlamasını ve tanımamasını isteyen Tsikhanouskaya, "Sevgili Avrupalılar, uyanın. Sözlerine uygun hareket etmeyen Lukaşenko’yu tanımayın" ifadelerini kullandı.

Tsikhanouskaya, uluslararası spor veya kültürel etkinliklere Belarus'un davet edilmemesini, Belarus'ta yeni büyükelçiler atanmamasını ve Interpol’un Belarus'un katılımını askıya almasını önerdi.

“Lukaşenko Devlet Başkanı değil"

Alexander Lukaşenko’nun Belarus Devlet Başkanı olarak tanınmaması gerektiğini savunan Tsikhanouskaya, "Deutsche Welle ve BBC de dahil olmak üzere birçok Avrupa medyası, Alexander Lukaşenko'yu Belarus’u Devlet Başkanı olarak adlandırmaya devam ediyor. O, Devlet Başkanı değil, yasadışı yollardan devlet başkanlığı yetkisini gasp eden bir Belarus vatandaşı" açıklamasında bulundu.

AB’yi hareket etmeye çağırdı

Tsikhanouskaya, Belarus’taki "zalim ve demokratik olmayan rejime" karşı eylemler söz konusu olduğunda tereddütlü davrandığı için AB'yi kınadı. Tsikhanouskaya, "Pek çok dayanışma jesti oldu. Ancak Avrupalıların eylem gösterme zamanı gelmedi mi? Avrupa'nın şimdi harekete geçme cesareti var mı yoksa bir yıl daha beklemeli miyiz? Belarus’un önünde bir yıl yok. Beklemenin ötesinde yapmamız gereken daha çok şey var" dedi.

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