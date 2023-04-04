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Yerel Belaruslu Elena, Müslüman olup "Leyla" oldu
Yerel

Belaruslu Elena, Müslüman olup "Leyla" oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-04 16:03:00 -
Belaruslu Elena, Müslüman olup "Leyla" oldu

Belarus asıllı Türk vatandaşı Elena Akın, Bitlis’in Adilcevaz İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman olarak "Leyla" adını aldı.

Adilcevaz’da evli olan Elena Akın için müftülükte "İhtida Merasimi" düzenlendi. İhtida merasimde İlçe Müftüsü Erkan Karaca tarafından Elena Akın'a İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verildi. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Elena, "Leyla" adını aldı.

İlçe Müftüsü Erkan Karaca, Leyla Akın'a "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Rusça dini kitaplar hediye etti.

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