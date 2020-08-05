Belarus ile Rusya arasında 'Wagner' gerginliği devam ediyor

Lukaşenko, Cumhuriyet Sarayı’nda Belarus Parlamentosu milletvekilleri ve halka yönelik yıllık konuşmasında, ülkesinde Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı 33 paralı askerin yakalanması meselesine değindi.

Moskova'nın, ülkesindeki askeri varlığı hakkında yalan söylediğini belirten Lukaşenko, gözaltına alınan askerlerin her şeyi itiraf ettiğini vurguladı.

Belarus Cumhurbaşkanı, başka militanların da ülkenin güneyine gönderildiğini, bu kişileri de yakalayacaklarını belirtti.

KAPILAR KAPANMADI

Lukaşenko, sert açıklamalarına rağmen Moskova'ya kapıları kapatmadı; "Rusya hep yakın müttefikimiz olmuştur ve öyle kalacaktır." diye konuştu.

Belarus lideri ayrıca, muhaliflerinin başkent Minsk'te kanlı bir katliam planladıklarını öne sürdü.

WAGNER GERİLİMİ

Belarus'ta Rus Wagner şirketine bağlı 33 paralı askerin gözaltına alınması iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilime neden olmuştu. Belarus, bu askerlerin ülkede istikrarsızlaştırma çabalarında bulunacağını öne sürerken Moskova, bu kişilerin 3'üncü bir ülkeye giderken transit ülke olarak Belarus'tan geçtiğini savunmuştu.