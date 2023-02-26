Belarus göz dağı verdi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşta, Rusya ile birlikte hareket eden ancak savaş cephesinde asker bulundurmayan Belarus, olası savaş veya sıkıyönetim durumunda ordudaki askeri potansiyel ile ilgili rakamlar verdi. Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Belarus devlet televizyonuna yaptığı açıklamalarda olası savaş veya sıkıyönetime hazır olduklarına vurgu yaparak, "Sıkıyönetim ilan edilmesi ve ekonominin savaş düzenine geçmesi durumunda, Belarus'un askeri potansiyeli 1 buçuk milyon kişi düzeyine ulaşacak. Ancak bunun yanı sıra asayişin korunması, sahada çete unsurlarıyla mücadele, yağma, sabotaj ve keşif gruplarıyla mücadele alanında başta İçişleri Bakanlığı makamlarına sahada yardım sağlamak üzere halk milisleri görevlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Belarus'ta önümüzdeki dönemlerde yasalaşması beklenen halk milisleri yasasıyla ilgili bilgiler de vererek, orduya katılma isteyen sivillerin bu taleplerinin de meşrulaşabileceğini ekledi.

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