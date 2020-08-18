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Dünya Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım
Dünya

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım

Tartışmalara neden olan seçimin ardından protesto gösterileri devam ettiği Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko protestocuların üzerine yürüyerek, "Erkek olun ben tek başımayım siz kalabalıksınız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:14:00 -
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım

Doğu Avrupa ülkesi Belarus bir diğer adıyla Beyaz Rusya'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko kazandı.

Tartışmalara neden olan seçim sonrası ülkede sular durulmazken protestoların hedefindeki Aleksandr Lukaşenko, bir fabrikada grev yapan ve "Git burdan" sloganları atan işçilerin üzerine yürüdü.

"Erkek olun, siz kalabalıksınız"

26 yıldır ülkede Devlet Başkanlığı yapan Lukaşenko, işçilere "Merak etme, sizi dövmeyeceğim. Ama provoke ederseniz bu konuyla acımasızca ilgilenirim. Erkek olun, siz kalabalıksınız, ben tek başımayım." sözleriyle meydan okudu.

Oyların yüzde 80'den fazlasını aldı

Geçen hafta yapılan seçimlerde oyların 80'den fazlasını alan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptığı açıklamada muhalefete ve Avrupa'ya meydan okumuştu.

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