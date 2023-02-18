Belarus Büyükelçisi: Tatil için her zaman Türkiye'yi tercih ediyoruz, yardım kampanyalar devam ediyor! 15 ton yardım...

Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 8 Belarus hava yolu şirketi Belavia uçağı, deprem bölgelerine acil ihtiyaç ağırlıklı yardım taşırken bu yardımların ilerleyen günlerde 15 tonu aşması ve 6 sefer daha yapması bekleniyor.

Depremlerin ardından Türkiye'ye ilk yardım elini uzatan ülkelerden biri olan Belarus, Acil Durumlar Bakanlığı koordinasyonunda deprem bölgesine çadır, battaniye, ilaç gibi acil ihtiyaç malzemelerini içeren insani yardımları taşıyan yaklaşık 30 ton yardım malzemesi gönderdi. Yardım malzemeleri, Gaziantep'e iki sefer gerçekleştiren askeri kargo uçağı ile deprem bölgesine nakledildi.

Belarus'un resmi düzeydeki yardımlarının yanı sıra Belaruslular da Türkiye'deki deprem felaketi dolayısıyla taziyelerini sunmak ve destek olmak için Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği tarafından başlatılan yardım kampanyasına ilgi gösterdi.

Ülkedeki Türk firmaları ve Türk vatandaşları tarafından bağışlanan çadır, uyku tulumu, battaniye, gıda, hijyen malzemeleri ve diğer öncelikli ihtiyaçlardan oluşan 10 tonun üzerinde yardım, Belavia'nın yolcu uçaklarıyla, kargo imkanları maksimum düzeyde kullanılarak İstanbul’a, buradan da deprem bölgelerine ulaştırıldı.

İleriki günlerde Belarus'un Türkiye'deki depremzedeler için yaptığı yardımların 15 tonu aşması ve 6 sefer daha yapılması öngörülüyor.

Minsk Camisi yardım toplama alanı oldu

Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğinin yanı sıra Minsk Camisi de yardım toplama alanı olarak belirlendi. Belarus Müslüman toplumu ve Belarus'taki Azerbaycan diasporası, yardım faaliyetlerine önemli katkı sağladı.

Deprem bölgesine ulaştırılacak nakdi bağışlar için ise Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğince Belarus'ta bir AFAD hesabı açıldı. Ayrıca, Belaruslu yardım kuruluşu "Laskovie Kirilya" (Şefkatli Kanatlar) Belarus'ta Turkcell iştiraki Life firması, MTS ve A1 GSM operatörleriyle işbirliğiyle nakdi yardım kampanyası başlattı.

Türkiye'deki SMS kampanyalarının bir benzeri olan USSD sistemi üzerinden *222*52# koduna arama yapılarak toplanan bağışlar "Laskovie Kirilya" kanalıyla Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği AFAD nakdi bağış hesabına aktarılacak ve Türkiye'ye ulaştırılacak.

Belarus'tan gelen uzman arama kurtarma ekibi 6 kişiyi kurtardı

Öte yandan Belarus'un bölgede görevlendirdiği uzman arama kurtarma personeli, özel eğitimli köpek, doktor ve teçhizat içeren 64 kişilik ekibi "ZUBR", Belarus Savunma Bakanlığına ait bir askeri uçakla 8 Şubat’ta yola çıktı.

Arama çalışmalarına etkin katılan Belaruslu ekip, deprem bölgesinde 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardı, hayatını kaybeden onlarca vatandaşın bulunmasını sağladı.

Öte yandan, Belaruslu arama kurtarma ekipleri depremin 198'inci saatinde Kahramanmaraş’ta iki kardeşi enkazdan sağ çıkaran gruplardan biriydi.

"Bu kalpten gelen dayanışma ruhunu asla unutmayacağım"

Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Mustafa Özcan, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Belarus'un Türk vatandaş sayısının çok az, Türk sivil toplum örgütlerinin bulunmadığı bir ülke olduğunu belirterek bunun yanında 2020'den bu yana ağır yaptırımlarla boğuştuğunu söyledi.

Bu duruma rağmen, temaslar sonrasında Belarus'un hızla elinden gelen yardımı yaptığını kaydeden Özcan, "(Belarus) Deneyimli arama kurtarma ekibini ilk fırsatta gönderdi. Çadır, çadır malzemeleri, uyku tulumu, battaniye ve ilaç gibi Belarus devlet kurumlarınca temin edilen öncelikli ihtiyaçlarımızı da Belarus Savunma Bakanlığının tahsis ettiği büyük kargo uçakları ile ülkemize gönderebildik. Belarus'taki bazı kurumsal şirketlerimizin ve Belarusluların ayni bağışlarını ise yine bir devlet şirketi olan Belavia, hiçbir şart koşmadan, pek çok seferle memlekete ulaştırdı. Bu süreçte bir dediğimizi iki etmediler." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Özcan, Belarusluların tatil için öncelikli olarak Türkiye'yi tercih ettiklerini ve sevdiklerini bildiğini belirterek deprem sonrasındaki dayanışmanın, beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.

"Her kesimden insanlar, öğrenciler, felaketin ilk saatlerinden itibaren Büyükelçiliğimizi çiçeklerle donatarak taziyelerini ilettiler, nasıl yardım edebileceklerini sordular. Bu, kalpten gelen dayanışma ruhunu asla unutmayacağım." ifadesini kullanan Özcan, öte yandan Belarus'un, Türkiye'deki orman yangınlarında da en çok destek veren ülkelerden olduğunu hatırlattı.