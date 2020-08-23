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Sağlık Bel fıtığı neden olur? Bel fıtığının belirtileri nelerdir?
Sağlık

Bel fıtığı neden olur? Bel fıtığının belirtileri nelerdir?

Oldukça sık görülen ciddi bir sağlık sorunu olan bel fıtığı, mutlaka önemsenmesi gereken bir rahatsızlıktır. Dikkate alınmadığı takdirde ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Peki bel fıtığı neden olur? Bel fıtığının belirtileri nelerdir? Bel fıtığından korunmak için neler yapılmalıdır? Sizler için araştırdık. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-23 05:14:00 -
Bel fıtığı neden olur? Bel fıtığının belirtileri nelerdir?

Bel bölgesinde bulunan omurgaların arasındaki diskin yırtılarak sinirleri sıkıştırması durumuna bel fıtığı denir. Genellikle şiddetli bel ağrısı ve bacağa yayılan ağrılarla kendini gösteren bel fıtığı, mutlaka ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Aksi takdirde, ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Peki bel fıtığı neden olur? Bel fıtığının belirtileri nelerdir? Bel fıtığından korunmak için neler yapılmalıdır? İşte detaylar...

Bel fıtığı neden olur?

Diskin dış kısmındaki halkada zayıflama ve yırtılma olduğunda bel fıtığı meydana gelir. Birçok faktör bel fıtığına yol açabilmektedir. Ancak en yaygın bel fıtığı nedenleri şunlardır:

- Yaşlanma ve dejenerasyon
- Ağır yük kaldırma
- Aşırı kilo

Bel fıtığının belirtileri

- Ayaklarda ve bacaklarda karıncalanma hissi
- Kas güçsüzlüğü
- Dengesizlik
- Oturmada ve yürümede zorlanma
- Bacak ağrıları
- Bel ağrısı
- Çabuk yorulma

Bel fıtığı tedavisi

Bel fıtığının tedavisi için güçlü ağrı kesici ilaç tedavisi uygulanır. Ancak bu ilaçlara cevap vermeyen ve ağrısı devam eden hastalara ameliyat uygulanabilir. Bacaklarda oluşan güç kaybı, idrar tutamama gibi durumlarda acil cerrahi tedavisine başvurulur.

Bel fıtığından korunmak için;

- Öncelikle kilo almamaya özen gösterilmelidir. Çünkü aşırı kilo, bel omurlarına basıncı arttırır, bel fıtığı riskini büyük ölçüde yükseltir.

- Düzenli egzersiz yapılmalıdır. Düzenli egzersiz, bel fıtığı riskini önemli ölçüde azaltmaktadır.

- Ayrıca yük kaldırılırken dikkat edilmelidir.

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