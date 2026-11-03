'Bekleyin' denilen tarihi külliyeye tahliye tebligatı geldi

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesince kullanılan tarihi Kurşunlu Külliyesi'nin boşaltılması yönündeki tebligat, saat 11.00 itibarıyla belediye ekiplerine iletildi. Tebligatın ardından külliyeye gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, basın açıklamasında "Biz şu anda burada hiçbir şeyi imzalamayacağız, çünkü bu kararı tanımıyoruz, bu karar yanlış bir karardır" dedi.

Külliyenin tahliyesi, Odunpazarı Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında süren hukuki sürecin konusu. Kaymakamlık, İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma talebine ilişkin kararı bekleninceye kadar tahliyenin durdurulduğunu daha önce bildirmişti. Buna rağmen belediye ekiplerine külliyenin boşaltılması yönünde tebligat ulaştı.

"İki gün sonra ne değişti"

Külliyeyi saat 11.00 civarında boşaltmalarının emredildiğini aktaran Kurt, alınan kararın kanuna aykırı olduğunu savundu. Vakıflar Kanunu'na eklenen maddenin belediyeye 5 yıl daha kiracı olma hakkı verdiğini, bu başvurunun ise idare mahkemesince dikkate alınmadan bekletildiğini söyledi.

"Bize iki gün önce yürütmeyi durdurma kararı verilinceye kadar beklenilmesine dendiği halde, iki gün sonra ne değişti. Hangi etkenler ağır bastı. Bir kez daha iktidar hukuka karşı galip geldi" ifadelerini kullandı.

400 sayfalık envanter uyarısı

Külliyedeki müze ve sanat eserlerine de değinen Kurt, eserlerin envanterinin 400 sayfa olduğunu, her eserin geldiği yerin, özelliğinin ve künyesinin bu envantere kayıtlı bulunduğunu dile getirdi. "Bu envantere kayıtlı sanat eserlerinden bir tekine bile bir çizik zarar gelirse bunun hesabını sorarız" ifadesini kullandı.

Külliyenin "Hadi üç günde boşaltın" denecek bir yer olmadığını söyleyen Kurt, kapatılması halinde çalışanların işsiz kalacağı, esnafın ticari yaşamının sıkıntıya düşeceği uyarısında bulundu. Kurt sözlerini "Bu kararı, bu uygulamayı esefle kınıyorum" diyerek tamamladı.