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Ekonomi Bekleyecek Hamsi üç ayda 2,2 milyon dolar kazandırdı
Ekonomi

Bekleyecek Hamsi üç ayda 2,2 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den eylül-kasım döneminde 17 ülkeye yapılan 468 tonluk hamsi ihracatından 2 milyon 289 bin 25 dolar gelir elde edildi - Belçika, Fransa ve ABD en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:15:17 -
Bekleyecek Hamsi üç ayda 2,2 milyon dolar kazandırdı

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den 1 Eylül-30 Kasım döneminde 2 milyon 289 bin 25 dolarlık hamsi ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, av sezonunun üç aylık döneminde 17 ülkeye 468 tonluk hamsi ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 2 milyon 289 bin 25 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde ise 641 tonluk hamsi ihracatından 2 milyon 826 bin 813 dolarlık kazanç sağlanmıştı. Söz konusu dönemler karşılaştırıldığında ise hamsi ihracatı miktarda yüzde 27, değerde yüzde 19 azaldı.

- En fazla dış satım yapılan ülkeler

Yılın eylül-kasım döneminde Belçika, Fransa ve ABD en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Bu dönemde Belçika'ya 906 bin 345 dolarlık, Fransa'ya 797 bin 29 dolarlık, ABD'ye ise 243 bin 710 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Türkiye'den yılın eylül-kasım döneminde, geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Yunanistan, Bulgaristan ve Kazakistan'a da hamsi gönderildi.

- "Önümüzdeki haftalarda ihracatın artacağını umuyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, 1 Eylül'de başlayan 2020/2021 av sezonunda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle hamsinin istenilen düzeyde avlanamadığını söyledi.

Avlanan hamsi miktarının düşük olması nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiğini vurgulayan Kalyoncu, "Bundan dolayı da hamsi ihracatında önceki sezonlara göre sevkiyatlar düşük kaldı. Önümüzdeki haftalarda havaların soğumasıyla hamsinin bollaşacağını ve fiyatların dengeye oturmasıyla ihracatın da artacağını umuyoruz." dedi.

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