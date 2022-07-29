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Dünya Beklenmedik karar! Rusya'yı terk edip Türkiye'ye yerleşmeye başladılar
Dünya

Beklenmedik karar! Rusya'yı terk edip Türkiye'ye yerleşmeye başladılar

Rusya'da yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, ülkeden ayrılan Rus göçmenlerin en çok yerleştiği ülke yüzde 24.9 ile Türkiye oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 09:57:00 -
Beklenmedik karar! Rusya'yı terk edip Türkiye'ye yerleşmeye başladılar

Telegram kanalı BRIEF, şubat ayından bu yana Rusya'dan ayrılanların hangi ülkelere yerleştiği sorusuna yanıt arayan yeni bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Buna göre, yeni Rus göçmenlerin en çok yerleştiği ülke yüzde 24,9'luk payla Türkiye.

İkinci sırada yüzde 23,4 ile Gürcistan var. Ermenistan'a göç edenlerin oranı ise yüzde 15,1. Sohnut ajansının kapatılması bağlamında son günlerde gündemde olan İsrail'e yerleşen göçmenlerin oranı ise yüzde 2,8.

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi Orta Asya ülkeleri de yeni Rus göçünden yüzde 2'şerlik pay kapıyor.

Diğer ülkeler ve oranlar şu şekilde:

Karadağ (Montenegro) - yüzde 1,7.
Estonya - yüzde 1,6.
Almanya - yüzde 1,6.
İspanya - yüzde 1,5.

Söz konusu ankete katılanların yüzde 43'ü bulundukları ülkeye temelli yerleşme planı yaparken yüzde 18'lik bir kesim yeni istikamet arayışında.

Araştırmacılar yeni göçmenlerin profilini de çıkardı. Buna göre 24 Şubattan sonra göç edenler büyük oranda politize olmuş orta sınıf bireylerden oluşuyor. Göçmenler arasında iktidar partisi Birleşik Rusya'ya oy verenlerin oranı yalnızca yüzde 1,5.

Son olarak, göç edenlerin yarıya yakını bir şekilde bilişim sektörüyle ilişkili bir iş yapıyor.

Turkrus

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Yorumlar

tavizsiz denetim ve özellikle ülkeye/sağlık sistemine katkıları şart....

............

Ensar Yılmazdoğan

İyi b*k yemişler, parası olan herkes geliyor. Ev, araba, yiyecek ve geri kalan her şey pahalılaşıyor. Ölelim biz ya, Türk vatandaşları olarak ölelimde kurtulun abi bizden. Ülkemizde düştüğümüz hallere bakın. Allah Yar ve Yardımcımız olsun
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