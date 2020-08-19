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Dünya Beklenmedik destek sonrası harekete geçtiler! ABD’den flaş BAE kararı
Dünya

Beklenmedik destek sonrası harekete geçtiler! ABD’den flaş BAE kararı

Filistin davasına sırt çeviren Birleşik Arap Emirlikleri için ABD flaş bir karara imza attı. İran'ın Mahan Havayollarına destek sağladığı gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli iki şirkete yaptırım kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:21:00 -
Beklenmedik destek sonrası harekete geçtiler! ABD’den flaş BAE kararı

İsrail ile anlaşma yaptığı anlaşma sonrası dünya gündemine oturan Filistin davasına sırt çeviren Birleşik Arap Emirlikleri’ne ABD’den yeni hamle geldi.

ABD yönetimi, İran'ın Mahan Havayollarına destek sağladığı gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli iki şirkete yaptırım kararı aldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı karar sonrası açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, BAE merkezli Parthia Cargo ve Delta Parts Supply isimli iki şirketin, Mahan Havayolarına "temel parçalar ve lojistik" sağladığı vurgulanarak bu iki şirketin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

ABD şirketlerine yasak

Ayrıca Parthia Cargo'nun sahibi olan İran uyruklu Amin Mahdavi’nin de söz konusu yaptırım listesine alındığı bildirildi. Söz konusu şirket ve şahısların ABD'deki mal varlıkları dondurulurken, Amerikan şirketleri ya da vatandaşlarının bu kişi ve şirketlerle iş yapması da yasaklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "İran rejimi, Mahan Havayollarını Suriye ve Venezuela'daki rejimler de dahil olmak üzere dünyadaki istikrarsızlaştırma gündemini yaymak için kullanıyor ayrıca, bu şirket aracılığıyla Orta Doğu'daki terör örgütlerine destek veriyor’’ dedi.

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