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Gündem Beklenmedik çıkış! CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kumar kapağı
Gündem

Beklenmedik çıkış! CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kumar kapağı

TBMM Genel Kurulu’nda Sisal- Şansal Ortak Girişimi’ne devredilen Milli Piyango çekilişleri gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 23:10:00 -
Beklenmedik çıkış! CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kumar kapağı

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda 'Milli Piyango' çekilişlerini gündeme getirdi. Dinimize göre haram olan şans oyunlarını kazanma ihtimalinin azaldığından şikayet eden CHP'li vekil, "Sisal Şans'tan önce sayısal lotoda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali on dört milyonda 1’di, Sisal Şanstan sonra altı yüz yirmi iki milyonda 1 oldu. Vatandaşın şansı tam olarak 44 kat azaldı." ifadelerini kullandı.

Sisal Şans tehlikesi!

CHP'li Yavuzyılmaz, sayısal lotonun bir kumar olduğuna değinmeyerek daha önce Yeni Akit'in gündeme getirdiği Sisal Şans'a ait internet sitesinin adeta sanal bir kumarhaneye döndüğüne dikkat çekerek, 'kumar' eleştirisi yaptı.

'İnternet sitesi adeta bir kumarhane' dedi

CHP'li vekil, "Sisal Şanstan önce 9 kez devreden sayısal loto, Sisal Şanstan sonra sadece beş ayda 1 değil, 2 değil, 10 değil, tam 60 kez devretti ve bugüne kadar çılgın sayısal lotoda büyük ikramiyeyi tutturan bir tek kişi bile çıkmadı. Aynı zamanda, Sisal Şansın internet sitesi âdeta sanal bir kumarhane. Öyle bir kumarhane ki çocukları, gençleri ve herkesi kumar batağına çekiyor. Türkiye Varlık Fonu eliyle Millî Piyangonun yerine âdeta yerli Las Vegas inşa ediliyor." diye konuştu.

Kumarbaz okurlarından şikayet alan Cumhuriyet haberi düşürdü

Yavuzyılmaz'ın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'İnsanlar iskambil oynayamıyor' açıklaması ile gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, "Kahvehaneler açık. Güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahvehaneye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor." ifadelerini kullanmıştı. CHP'li Vekil Yavuzyılmaz'ın 'kumar' çıkışı, 'Kılıçdaroğlu'na vekilinden kumar kapağı' yorumlarına sebep olurken, Cumhuriyet Gazetesi de söz konusu manşeti kafa karışıklığı yaşayarak önce manşetten verdi. Kumarbaz okurlarından gelen tepkiler üzerine haber Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinden düşürüldü.

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