Beklenen saldırı başladı! Ertan Özyiğit'ten şoke eden sözler: Karadeniz'e dikkat

Yönetim ve İletişim Stratejisti Ertan Özyiğit, koronavirüs sonrası biyoloajik savaşların başlayacağını söylemişti. Sivrisinekler üzerinde sürekli uyarılar yapan Özyiğit, beklenen saldırının başladığını söyledi.

Ertan Özyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Youtube kanalımda ve Kayıt Dışı'nda aylardır her fırsatta Biyolojik Savaş ürünü olan böcek savaşlarına hazır olun diyordum. Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından finanse edilen GM biyoteknoloji şirketi ürettiği sivrisinekleri Florida ve Teksas'a yaymaya başladı. Karadenize dikkat" dedi.

Nisan ayında katıldığı bir televizyon programında açıklamalar yapan Özyiğit, "2014 yılında Tiflis'te bazı çalışmalar başladı. Pentagon'a bağlı bir kuruluş tarafından insanlar üzerinde deneme yoluyla yapıldı. Karadeniz'deki sineklerin artması ve kaşıntıların çoğalması bu sebeptendir. Bu sinekler Gürcistan, Güney Rusya ve Türkiye'de tespit edilmiştir. Bahsettiğim rapor sivrisinek ısırma aktiviteleri ile ilgili. 1960'da başlıyor. 2014'te hızlanıyor ve 2018'de nihai sonucu alıyor. Burada tropikal sinekler var. Bunların bölgede yaşama imkanı yok. Mutasyona uğratmışlar. Avrupa Sağlık Önleme ve Koordinasyon Merkezi, bu tropikal sinekleri Gürcistan'da görüntülemiş. Rusya'da Kraznodar bölgesi, Türkiye'de Karadeniz bölgesinde tespit edilip yayılmaları izlenmiş. Dünyanın bu kısmı için alışılmadık bir durum halinde gelecekte olan senaryoları bekliyorlar. Yani bütün börtü böcekler üzerinde çalışmışlar" dedi.

"Sivrisinekler yönlendirilebilir"

Sivrisineklerin insan eli ile yönlendirilebileceğini söyleyen Özyiğit, "Ben çekirgelerden bahsederken bir şekilde yönlendirilebiliceklerini söyledim. Sivrisinekler içinde bunları söylüyorum. Bakın çekirgeler, Asya'ya giderken manyetik alan etkisiyle bir anda İran ve Türkiye'ye döndürüldü" dedi.