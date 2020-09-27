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Dünya Beklenen oldu! Türkiye, Azerbaycan için harekete geçti
Dünya

Beklenen oldu! Türkiye, Azerbaycan için harekete geçti

Ermenistan'ın ateşkesi bozarak Azerbaycan'a yönelik saldırıları sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus tarafı ile bir görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:03:00 -
Beklenen oldu! Türkiye, Azerbaycan için harekete geçti

Sabah saatlerinde Azerbaycan cephe hattına alçak saldırılar düzenleyerek ateşkesi bozan Ermenistan ile ilgili Türkiye’den flaş bir adım geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan’ın bölgedeki provoke edici adımları sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Ermenistan’ın tahrik edici tutumları ele alındı.

Azerbaycan’dan açıklama gelmişti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yapılan saldırılara anında karşılık verdiklerini ve 12 adet uçaksavarın imha edildiğini açıkladı.

Ermenistan'ı korku sardı

Ermenistan ise uçaksavarların imha edilmesi sonrası ülkede sıkı yönetim ilan ettiklerini ordunun son durumuyla ilgili açıklama yapacaklarını kaydetti.

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