Beklenen kar yağışına karşı Tuzla'da belediye ekipleri teyakkuza geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbullular sabah fırtınalı ve yağışlı bir güne uyandı. Tuzla’da etkili olan yağmur ise zaman zaman kara dönüşüyor. Tuzla Belediyesi ekipleri de kar yağışına karşı 24 saat esasına göre teyakkuza geçti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ilçede olumsuz bir durum yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönünde uyarılarını yapması üzerine ekipler harekete geçerek, kar küreme araçları ile Tuzla’nın yüksek kesimlerinde beklemeye başladılar. Ayrıca mobil araçlar, özellikle Akfırat, Orhanlı ve Tepeören bölgesinde ring atarak durum tespiti gerçekleştiriyorlar. Olası kar yağışında ara sokakların kapanmaması için tuzlama ekibi de hazır halde bekliyor.

Bütün hazırlıklarımızı yaptık

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Personeli, Ayhan Yıldırım,” Beklenen kar öncesinde bütün hazırlıklarımızı yaptık. Tuzla Belediyesi olarak hazırlıklıyız. Bize bağlı olan cadde ve sokakları kontrol ediyoruz. Araçlarımızın giremediği sokakları ise el ekipleri kontrol ediyor. Vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.