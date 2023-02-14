Beklenen İstanbul depremiyle ilgili flaş iddia! Resmen şok olacaksınız

10 ilde büyük yıkıma neden olan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile hazırladığı "İstanbul depremi" raporu bir kez daha gündeme geldi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin,"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi" raporunda yer alan tahminleri köşesine taşıdı.

Rapora göre İstanbul'da analiz edilen toplam bina sayısının 1 milyon 166 bin 330 olduğunu hatırlatan Erkin, şöyle devam etti:

"Buna göre; İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığında binaların ortalama yüzde 57'sinin hasar görmeyeceği tahmin ediliyor.

Binaların ortalama yüzde 26'sının hafif, yüzde 13'ünün orta, yüzde 3'ünün ağır ve yüzde 1'inin çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Yani yüzde 17.

Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarı onarılamayacak boyutta olmakta ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereği ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur.

Senaryo depreminde İstanbul'daki binaların ortalama yüzde 17'sinin (yaklaşık 194.000 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir.

Yaklaşık 972.000 binanın ise hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

Yani… Kahramanmaraş merkezli depremde resmi rakamlara göre şu ana kadar 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkıldığı açıklandı (AFAD). İstanbul için deprem senaryosunda 194 bin bina tespiti var!"