Beklenen İstanbul depreminin şiddeti ve tarihi açıklandı

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde saat 13.24’te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem Türkiye'yi yasa boğdu.

Depremde on binlerce insan öldü, kentler enkaz yığınına döndü. Türkiye'nin birçok bölgesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Depremlerin ardından gözler Marmara Bölgesi'ne ve İstanbul'a çevrildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, İstanbul depremi için tarih verdi ve depremin büyüklüğünü açıkladı.

Kalafat, "7 sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem olacak" dedi.

Kalafat sözlerine şöyle devam etti:

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kesiminde de bir deprem olabilir. Ancak Marmara Denizi kaynaklı bir olacaktır. Bunun tehlikesi bellidir. Marmara'da fay oradan geçti buradan geçti konuşmamıza gerek yok.

Marmara Denizi'nin içerisinde geçen bir kol. Bu kol 7'nin üzerinde bir deprem üretecektir. Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil.

Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030'a kadar yüzde 64 olasılık, 2050'ye kadar yüzde 75 olasılık 2090 kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır.