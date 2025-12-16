  • İSTANBUL
Gündem Beklenen gün geldi çattı! Muhittin Böcek ve saz arkadaşları için yeni gelişme
Gündem

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
CHP’li Muhittin Böcek’in canına okuduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında son aşamaya gelindi. Tutuklu eski başkan Böcek ile 6 ismin ek savcılık ifadelerinin alınacağı ardından iddianamenin tamamlanacağı öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, iddianamenin tamamlanabilmesi için tutuklu şüphelilerin son ifadeleri alınacak. Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek, Fazlı Ateş, Halil Tolga Ayvazoğlu, Salih Eyiişleyen ve Mehmet Okan Kaya'nın ek ifadelerinin alınmasının ardından iddianamenin tamamlanması bekleniyor. Şüphelilerin ifadeleri, Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda alınacak.

İzmir’i güzel söğüşlemişler! Küfürbaz CHP’liyi Tunç Soyer beslemiş…
Gündem

CHP’li belediyede pes dedirten görüntü! Makam aracı bu kez köpek için
Medya

Muhalif yorumcu Levent Gültekin yine CHP’yi bombaladı! "Siyaset böyle gayrı ciddi yapılmaz!"
Siyaset

CHP Kapıyı Kapattı, DSP Kucak Açtı! Aksakal’dan Kılıçdaroğlu’na Şok Teklif: "Tüm Ekibinle Gel, Partinin Başına Geç!
Gündem

Sydney'deki katliamı durduran Suriyeli kahraman zengin oldu
Dünya

'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!
Gündem

