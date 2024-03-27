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Gündem Beklenen büyük deprem için korkunç uyarı! 'Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir…'
Gündem

Beklenen büyük deprem için korkunç uyarı! 'Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir…'

Yeniakit Publisher
2024-03-27 13:40:00 -
Beklenen büyük deprem için korkunç uyarı! 'Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir…'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depremi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Daha önce Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler nedeniyle tetikte olmak gerektiğini söyleyen uzman isim, bu kez kritik açıklamasında, "Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir" dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depremi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Daha önce Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler nedeniyle tetikte olmak gerektiğini söyleyen uzman isim, bu kez kritik açıklamasında, "Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir" dedi.

Yalova açıklarında ve Marmara Denizi çevresinde, özellikle de Bursa Gemlik hattında meydana gelen depremler endişe yaratıyor.

Bazılarının İstanbul’dan da hissedildiği depremlerin ardından akıllara "İstanbul depremini tetikler mi, etkisi ne olur? Büyük deprem yaklaşıyor mu" soruları geldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "İstanbul'da kilometrekare başına 3 bin 500 kişinin yığılması, sık, yüksek yapılarla boğulması; kente karşı işlenen suçtur. Deprem olacak düttürüsü kullanılarak dilberim İstanbul yok edildi. Artık İstanbullular yaşayan ölülerdir." dedi.

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