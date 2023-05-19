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Gündem Beklenen ankette bomba sonuçları! İşte Sinan Oğan'a oy verenlerin ikinci tur tercihi
Gündem

Beklenen ankette bomba sonuçları! İşte Sinan Oğan'a oy verenlerin ikinci tur tercihi

Yeniakit Publisher
2023-05-19 16:16:00 -
Beklenen ankette bomba sonuçları! İşte Sinan Oğan'a oy verenlerin ikinci tur tercihi

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan'ın aldığı yüzde 5.17'lik oy oranın ikinci turda hangi adaya oy vereceği büyük bir merak konusu oldu. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, merakları giderecek anketin sonuçlarını paylaştı.

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından tercihini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy oranına ulaştı.

Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açık ara önde tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 kuralı nedeniyle seçilemedi ve seçimin 28 Mayıs'ta ikinci turunun yapılmasına karar verildi.

Sinan Oğan'ın oyları eşit dağıldı

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Sinan Oğan seçmenlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy verecekleri konusunda yapılan araştırma sonuçlarını ilk kez paylaştı.

Türkiye Genelini temsilen 3000 katılımcıyla 81 ilde CATİ metoduyla yaptığımız araştırmaya göre 2. Turu yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Sinan Oğan’a oy verenlerin...

% 25’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verme eğiliminde,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

% 25’i Kılıçdaroğlu’na oy verme eğiliminde.

% 27,9’u kararsız ve

18,6’sı oy vermeme eğilimde

ve % 3,6’sı ise cevap vermedi.

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