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Beklenen açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaştık

İsviçre temsilcisi FC Zürih'in sportif direktörü Thomas Bickel, futbolcuları Michael Frey'in transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:12
Beklenen açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaştık

İsviçre ekibinin sportif direktörü Thomas Bickel, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçerek sözleşmeyi imzalamasını beklediklerini kaydetti.

Sporx'te yer alan habere göre Bickel, "Fenerbahçe, Michael Frey ile ilgilendiğini bize resmi yazıyla bildirdi ve teklifini yaptı. Transferle ilgili son durum, kısa süre içinde belli olacak. Bu bir süreç, transfer gerçekleşemeyebilir. 24 saat içinde kesinleşmesini bekliyoruz ki, biz de yeni transfer yapalım, fazla zamanımız yok. Transfer sadece sağlık kontrolüne ve sözleşmelerin imzalanmasına kaldı. Yani son kararı Fenerbahçe verecek. Frey de gitmek istediğini söyledi, öyle olmasaydı zaten transfer görüşmesi yapmazdık" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ MICHAEL FREY KİMDİR?

Kariyerine Young Boys altyapısında başlayan İsviçreli 1,89'luk forvet, 2014/15 yılında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu. Lille'de beklentilerin altında kalan oyuncu, önce Luzern'e kiralandı, 2016/17 yılında ise 500 bin euro bonservis bedeliyle Young Boys'a geri döndü. 1994 doğumlu forvet, geçen yaz ise 400 bin euro bedelle FC Zürich'in yolunu tuttu.

24 yaşındaki Frey, mavi-beyazlı ekibin formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 17:12
  1. Fenerbahçe
  2. Thomas Bickel
  3. İsviçre
  4. FC Zürih
  5. Michael Frey

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