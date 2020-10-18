  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bekir Çoşkun'un o yazısı unutulmadı!
Gündem

Bekir Çoşkun'un o yazısı unutulmadı!

Hayatını kaybeden yazar Bekir Çoşkun 29 Nisan 2012 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan generallere "köpek" benzetmesi yapınca büyük tepki çekmişti.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 23:40:00 - 2020-10-18 23:42:12
Bekir Çoşkun'un o yazısı unutulmadı!

Yazar Bekir Çoşkun'un hayatını kaybetmesi sonrası yazdığı yazılar akıllara geldi. “Göbeğini kaşıyan adam” gibi yazılar yazarak tepki çeken Çoşkun'un 29 Nisan 2012 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan generallere "köpek" benzetmesi yapıp hakaret etmesi çok konuşulmuştu.

Çoşkun tarafından kaleme alınan "Paşa.." başlıklı yazıda, "Sahipsiz kurt, o gece boyalı kulübenin önünden geçerken gördü onu... Çok bakımlı, şişman, keyfi yerinde, kulübesinin içinde öyle oturuyordu aynı soydan gelen köpek.. Selam verdi: 'Merhaba/ 'Merhaba...'/ "Adın ne?.../ 'Paşa...' / Merak etti: 'Şu önündeki şey ne Paşa?..' / 'Yemek tabağım...' / 'İçinde ne var?..' / 'Kemiğim...'/ 'Ya şu yumuşak koltuk gibi olan...'/ 'Minderim... Üzerinde oturayım diye...'/ 'Kim veriyor bunları?..' 'Sahibim...' / 'Peki şu omuzunda parlayan ne?.."/ "Tasmam..."/ "Ne işe yarar?..." /'Sahibim ... nereye çekerse oraya...'... “Hiçbirisini istemem... Ben özümde kalayım daha iyi...” \n “Ya onun istediğini yapmak istemezsem?..”\n “Karşılığında yapacaksın... Onca şey veriyor yani...”\n \n Döndü gitti öbürü...\n \n Giderken, kulübedeki Paşa’ya seslendi:\n “Hiçbirisini istemem... Ben özümde kalayım daha iyi...” yer alan ifadeler büyük tepki çekmişti.

Genelkurmay açıklama yapmıştı

Çoşkun'un yazısı sonrası Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bazı yazar, konuşmacı ve meslek kuruluşu temsilcilerinin; basın ve ifade özgürlüğünü istismar ederek, başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihe mal olmuş asker kişilerin de şerefle taşıdıkları askeri unvanlarını bile seviyesizce alay konusu yapmaları, astlık-üstlük münasebetlerini ve dünyanın en disiplinli ordusu olarak gösterilen ordumuzda disiplin anlayışını zedelemeye yönelik söz ve yazılarla Türk Silahlı Kuvvetlerini ve onun değerli mensuplarını tahrik etmeye çalışmaları, talihsizliktir…” ifadelerine yer verilmişti.

Bekir Coşkun'dan Kılıçdaroğlu'na imam-hatip tepkisi
Bekir Coşkun'dan Kılıçdaroğlu'na imam-hatip tepkisi

Gündem

Bekir Coşkun'dan Kılıçdaroğlu'na imam-hatip tepkisi

Sözcü'nün Bekir'i Kılıçdaroğlu'na saydırdı
Sözcü'nün Bekir'i Kılıçdaroğlu'na saydırdı

Siyaset

Sözcü'nün Bekir'i Kılıçdaroğlu'na saydırdı

Bekir Coşkun, İslamla terörü bir tuttu!
Bekir Coşkun, İslamla terörü bir tuttu!

Medya

Bekir Coşkun, İslamla terörü bir tuttu!

Bekir Coşkun ve Emin Çölaşan FETÖ'ye yalvardı!
Bekir Coşkun ve Emin Çölaşan FETÖ'ye yalvardı!

Medya

Bekir Coşkun ve Emin Çölaşan FETÖ'ye yalvardı!

'Bekir Coşkun Müslüman değil'
'Bekir Coşkun Müslüman değil'

Medya

'Bekir Coşkun Müslüman değil'

TSK'nın açıklaması Bekir Coşkun'a battı
TSK'nın açıklaması Bekir Coşkun'a battı

Gündem

TSK'nın açıklaması Bekir Coşkun'a battı

Sözcü de Kemal'den desteği çekti: Çek git!
Sözcü de Kemal'den desteği çekti: Çek git!

Siyaset

Sözcü de Kemal'den desteği çekti: Çek git!

Bekir Coşkun'dan Kılıçdaroğlu'na ağır hakaret!
Bekir Coşkun'dan Kılıçdaroğlu'na ağır hakaret!

Siyaset

Bekir Coşkun'dan Kılıçdaroğlu'na ağır hakaret!

Bekir Çoşkun hayatını kaybetti
Bekir Çoşkun hayatını kaybetti

Gündem

Bekir Çoşkun hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem korkmaz

Bu adam dediginiz $ahis Göbegini ka$iyanbidon kafa diye müslümanlari a$giliyan hor gören ba$örtüsünde yapmadigini birakmiyan bir kimseye rahmet zahmet olur bey efendi. Cuntacilarin zurnalligini yapan #BekirCoşkun u nasil bilirdiniz? millet: gömün gitsin.
  • Yanıtla

Emir

Ömürleri helale-haram, harama-helale demek ve İslam'la çekişerek geçer ama hiç biri benim cenaze kılmayın diyemez Allah korkusundan.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları
Dünya

KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları

KKTC cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Ersin Tatar ne kadar oy aldı? Mustafa Akıncı ne kadar oy aldı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden cumh..
Türkiye füzeleri ateşlemişti! NATO'dan skandal S-400 açıklaması
Gündem

Türkiye füzeleri ateşlemişti! NATO'dan skandal S-400 açıklaması

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemi ile ilgili bir açıklama da NATO'dan geldi. Yapılan açıklamada, "Bu sistem NATO mütt..
Yunan diken üstünde! Türkiye'nin S-400 hamlesi sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar
Gündem

Yunan diken üstünde! Türkiye'nin S-400 hamlesi sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini Sinop'ta test etmesi Yunan medyasında gündem oldu. S-400'lerin Yunanistan'a kar..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay