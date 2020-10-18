Bekir Çoşkun'un o yazısı unutulmadı!

Yazar Bekir Çoşkun'un hayatını kaybetmesi sonrası yazdığı yazılar akıllara geldi. “Göbeğini kaşıyan adam” gibi yazılar yazarak tepki çeken Çoşkun'un 29 Nisan 2012 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan generallere "köpek" benzetmesi yapıp hakaret etmesi çok konuşulmuştu.

Çoşkun tarafından kaleme alınan "Paşa.." başlıklı yazıda, "Sahipsiz kurt, o gece boyalı kulübenin önünden geçerken gördü onu... Çok bakımlı, şişman, keyfi yerinde, kulübesinin içinde öyle oturuyordu aynı soydan gelen köpek.. Selam verdi: 'Merhaba/ 'Merhaba...'/ "Adın ne?.../ 'Paşa...' / Merak etti: 'Şu önündeki şey ne Paşa?..' / 'Yemek tabağım...' / 'İçinde ne var?..' / 'Kemiğim...'/ 'Ya şu yumuşak koltuk gibi olan...'/ 'Minderim... Üzerinde oturayım diye...'/ 'Kim veriyor bunları?..' 'Sahibim...' / 'Peki şu omuzunda parlayan ne?.."/ "Tasmam..."/ "Ne işe yarar?..." /'Sahibim ... nereye çekerse oraya...'... “Hiçbirisini istemem... Ben özümde kalayım daha iyi...”

“Ya onun istediğini yapmak istemezsem?..”

“Karşılığında yapacaksın... Onca şey veriyor yani...”



Döndü gitti öbürü...



Giderken, kulübedeki Paşa’ya seslendi:

“Hiçbirisini istemem... Ben özümde kalayım daha iyi...” yer alan ifadeler büyük tepki çekmişti.

Genelkurmay açıklama yapmıştı

Çoşkun'un yazısı sonrası Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bazı yazar, konuşmacı ve meslek kuruluşu temsilcilerinin; basın ve ifade özgürlüğünü istismar ederek, başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihe mal olmuş asker kişilerin de şerefle taşıdıkları askeri unvanlarını bile seviyesizce alay konusu yapmaları, astlık-üstlük münasebetlerini ve dünyanın en disiplinli ordusu olarak gösterilen ordumuzda disiplin anlayışını zedelemeye yönelik söz ve yazılarla Türk Silahlı Kuvvetlerini ve onun değerli mensuplarını tahrik etmeye çalışmaları, talihsizliktir…” ifadelerine yer verilmişti.