Bekir Coşkun öldü

Yazdığı edep dışı ve hakaret dolu yazılarıyla tanınan Bekir Coşkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da hakaretleriyle hatırlanıyordu. Coşkun, 2015 yılında Ankara’daki terör saldırısının sorumlusunun da Erdoğan olduğunu ima ederek, kendisine oy veren dindar insanlara ağır hakaretlerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren kitleye hakaret eden Coşkun, “O arkandaki inek gibi oy çoğunluğu anlasa da anlamasa da… Nasıl ki bu günleri önceden söyledik… Bunu da görüyoruz… Bu sensin... Defol git” ifadelerini kullanarak tehditte de bulunmuştu. Coşkun ayrıca, Paşa başlıklı yazısında da generallere hakaret etmişti.