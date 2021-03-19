Bekir Coşkun gibi yeni ‘yatırımlara’ devam edeceğiz! CHP’li başkandan ‘heykelbank’ sözü

Buca Belediyesi'nin, hayatını kaybeden Sözcü yazarı Bekir Coşkun için yaptırdığı heykele boya atıldı.

Polyesterden yapılan heykelin yüz kısmındaki bronz kaplamaların parçalandığı görülürken, emniyet soruşturma başlattı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada heykeli yapmanın hizmet ve yatırım olduğunu söyleyerek,"Hiçbir saldırı, hiçbir vandallık bizleri, Bucamıza ve hemşehrilerimize hizmet üretme yolundan asla geri döndüremez. Kentimiz ve kentlimiz için yatırım yapmaya, proje üretmeye, eser kazandırmaya devam edeceğiz. Çünkü biz halkız, halkın belediyesiyiz. Halk için, halkla birlikte çalışıyoruz. Açılışını yapmaya hazırlandığımız Bekir Coşkun Parkı’nda yer alan duayen gazetecimiz merhum Bekir Coşkun'un heykeline yapılan saldırıyı esefle kınıyorum." dedi.