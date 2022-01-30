Bekir Bozdağ'ı ahlaksızca hedefe koydular!

Yeniakit.com.tr

Merdan Yanardağ'ın yönetimindeki TELE 1 televizyonu, Adalet Bakanlığı'na atandığı günden beri muhalefetin hedefinde olan Bekir Bozdağ'ı, gazetecilik ahlakı ile yakışmayacak şekilde bir yalanla hedefe koydu.

Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı yaptığı son dönemde, genç evlilik mağdurlarının tecavüzcü olmadığını belirterek, ortada gönül rızası ile dini ve resmi nikahların kıyılarak bir evlilik olduğunu söylemişti. Genç evlilik ypmaları sebebi ile yuvaları dağıtılıp haksız yere hapse atılan erkeklerin mağduriyetini ve eşlerinin içinde bulunduğu çıkmazı anlatan Bozdağ'ın sözleri, sanki tecavüzcüler için söylenmiş gibi kırpılıp, çarpıtılarak, ahlaksızca hedefe kondu.

Sosyal medyada Bozdağ'ı hedef alanlara ayak uyduran Merdan Yanardağ yönetimindeki TELE 1, genç evlilik mağdurları için söylenen sözleri, sanki tecavüzcüler için söylenmiş gibi çarpıtarak yine ahlaksızca iftira attı. TELE 1 televizyonunda son polarak Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmiş, Yanardağ da, hakareti ve iftirayı gazetecilikten sayarak, RTÜK'ün TELE 1'i hedef aldığını öne sürmüştü.