Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bekir Bozdağ'dan Macron'a sert tepki!

"Suriye'ye yönelik operasyonla Türkler ve Rusları ayırmayı başardık" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan cevap geldi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:31
Bekir Bozdağ'dan Macron'a sert tepki!

 Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkler ve Rusları ayırmayı başardık" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert çıktı. Bozdağ, "Ne Rusya ne de ABD ile aynı hedefe koşuyoruz." dedi.

MACRON, NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye saldırarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını söyledi.

Saldırının mükemmel bir şekilde gerçekleştiğini söyleyen Macron, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık. Türkler kimyasal silahları kınadı" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 10:31
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Suriye
  4. Cumhurbaşkanı
  5. Saray
  6. Rusya
  7. Fransa
  8. Bekir Bozdağ
  9. Beyaz Saray

YORUM YAZ

  • FarukBalFarukBal5 sa önce
    FETÖ nün birnumaralı adamına selam olsun.AKPnin içince Bir numaraya cıkar. Neler söylemiştineler.
  • ersers7 sa önce
    BU NE SERTLİK YAHU! PKK MÜTTEFİKİ, FETÖ KORUYUCUSU ABD FÜZELERİ SİZİ BU KADAR SEVİNDİRMİŞKENKIRMAYIN BİRBİRİNİZİ! AMA HEM PKK İLE SAVAŞAN YİĞİTLERE HEM 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE YAZIK ETTİNİZ BUNUN SEÇİMLERDE KARŞILIĞI OLACAK MERAK ETMEYİN.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl Oyunları başladı
  1. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
  2. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
  3. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
  4. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
  5. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
  6. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
  7. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
  8. Bursaspor hazırlıklara başladı
  9. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
  10. Timsah çalışmalara hemen başladı
  11. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
  12. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
  13. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
  14. Korkutan deprem! Antalya sallandı
  15. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
  16. Terör örgütüne büyük darbe
  17. 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele..
  18. Sabiha Gökçen’den akıllı otopark hizmeti
  19. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ocakta..
  20. ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?