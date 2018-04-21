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Bekir Bozdağ'dan ’Gençler deizme kayıyor’ iddiasına cevap

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Muhafazakarların veya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 'deizme' kaydığı söylemleri, raporları; bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon; kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır" dedi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:19
Bekir Bozdağ'dan ’Gençler deizme kayıyor’ iddiasına cevap

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Muhafazakarların veya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 'deizme' kaydığı söylemleri, raporları; bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon; kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Muhafazakarların veya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin "deizme" kaydığı söylemleri, raporları; bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon; kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır. Deizmin kabulü; Yüce Allah'ın Kur'an ve sünnetteki vasıfları ile peygamberlere, meleklere ve kitaplara imanı ve peygamberlere gelen ilahi vahyi ve İslam'ın temel pek çok ilkesini reddetmektir. Deizmi kabul eden Müslüman olamaz ki muhafazakar Müslüman ya da İHL'li olsun. İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ve muhafazakarlara dönük kirli tuzak ve saldırılara karşı daima uyanık olmalıyız ve bu kirli tuzağı kuranlara, saldırıyı yapanlara ve iftirayı atanlara hep bir ağızdan; 'hadi oradan bre ebleh!' demeliyiz.

İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve bilumum muhafazakarlar hülasa Müslümanlar; Kur'an ve sünnetin tavsif ettiği şekilde Allah'a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahirete, kaza ve kadere iman ederler. İslam'ın her bir hükmünü tereddütsüz kabul ederler.

Belli ki İmam Hatip Liselerinin yetiştirdiği nesillerden ve muhafazakarlardan rahatsız olanlar; onları itibarsızlaştırmak ve kendi içinde ayrıştırmak ve nihayetinde onları İslam'dan uzaklaştırmak isteyenler işbaşındalar. Ama başaramayacaklar. Her zaman ki gibi kaybedecekler."

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 13:19
  1. deizm
  2. Bekir Bozdağ
  3. İmam Hatip Lisesi

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