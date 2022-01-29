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Siyaset Bekir Bozdağ, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e böyle meydan okumuştu! 'Cesedimizi çiğnemeden parlamentoya giremeyeceksiniz'
Siyaset

Bekir Bozdağ, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e böyle meydan okumuştu! 'Cesedimizi çiğnemeden parlamentoya giremeyeceksiniz'

Adalet Bakanlığı görevini devralan Bekir Bozdağ'ın, 15 Temmuz darbe girişiminde, TBMM kürsüsünden, hainlere yönelik kararlı mesajı yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 18:08:00 - 2022-01-29 18:10:39

 Yeniakit.com.tr 

Bugün düzenlenen devir teslim töreni ile Adalet Bakanlığı görevini devralan Bekir Bozdağ'ın, 15 Temmuz 2016 gecesinde, TBMM kürsüsünden hainlere yönelik meydan okuması yeniden gündem oldu.

'Cesetlerimizi çiğnemeden parlamentoya giremeyeceklerdir'

Bozdağ, FETÖ'cü teröristler TBMM'yi bombalarken, "Bugün bu darbe teşebbüsüne kalkışan alçaklar şunu bilmeli ki bizim cesetlerimizi çiğnemeden parlamentoya giremeyeceklerdir. Önce cesetlerimizi çiğneyecekler sonra gireceklerdir." demişti.

Bekir Bozdağ, hainlere şöyle seslenmişti:

İnşallah bir netice alamayacaklar ve bunlar milletin huzurunda, milletin yargısında hesap vereceklerdir. Bomba da atsanız buradayız, ne yaparsanız yapın buradayız.

Sizi yargının önüne çıkartacağız, millete hesap vermenizi sağlayacağız. Meclis'i vuran uçak şu anda düşürülmüştür. Şu anda Cumhurbaşkanlığı'na gelen askerler, halk tarafından gözaltına alınıp polise teslim edilmiştir. Hep burada olacağız.

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