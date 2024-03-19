Bekir Boydak yakalandı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boydak Holding'in eski yöneticisi FETÖ firarisi Bekir Boydak'ı saklandığı villasında yakalayarak gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi firari durumdaki Bekir Boydak’ın Çekmeköy’de bir villada saklandığını belirlendi.
Ekipler, hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak’ın kaldığı adresi bir süre izlemeye aldı. Boydak’ın villada kaldığını kesinleştiren ekipler bu sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi.
Operasyonda Boydak gözaltına alındı. Villada ise çok sayıda ziynet eşyası ile yüklü miktarda para ele geçirildi.
Gündem
Emniyet FETÖ’nün kaçış rotasını belirledi: Antalya-Burdur-Afyonkarahisar-Kütahya-Bilecik-Bursa-İstanbul-Edirne-Yunanistan