  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bekir Boydak yakalandı!
Gündem

Bekir Boydak yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-03-19 11:59:00 -
Bekir Boydak yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boydak Holding'in eski yöneticisi FETÖ firarisi Bekir Boydak'ı saklandığı villasında yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleriyle ilgili yapılan çalışmalarda, kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi firari durumdaki Bekir Boydak’ın Çekmeköy’de bir villada saklandığını belirlendi.

Ekipler, hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak’ın kaldığı adresi bir süre izlemeye aldı. Boydak’ın villada kaldığını kesinleştiren ekipler bu sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi.

Operasyonda Boydak gözaltına alındı. Villada ise çok sayıda ziynet eşyası ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

FETÖ'cü Emre Uslu'nun Ekrem videosu gündem oldu
FETÖ'cü Emre Uslu'nun Ekrem videosu gündem oldu

Gündem

FETÖ'cü Emre Uslu'nun Ekrem videosu gündem oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ’den ihraç polis memuru yakayı ele verdi
FETÖ’den ihraç polis memuru yakayı ele verdi

Yerel

FETÖ’den ihraç polis memuru yakayı ele verdi

Emniyet FETÖ’nün kaçış rotasını belirledi: Antalya-Burdur-Afyonkarahisar-Kütahya-Bilecik-Bursa-İstanbul-Edirne-Yunanistan
Emniyet FETÖ’nün kaçış rotasını belirledi: Antalya-Burdur-Afyonkarahisar-Kütahya-Bilecik-Bursa-İstanbul-Edirne-Yunanistan

Gündem

Emniyet FETÖ’nün kaçış rotasını belirledi: Antalya-Burdur-Afyonkarahisar-Kütahya-Bilecik-Bursa-İstanbul-Edirne-Yunanistan

Hakan Fidan 7 Şubat kirizini anlattı! Dikkat çeken FETÖ yorumu
Hakan Fidan 7 Şubat kirizini anlattı! Dikkat çeken FETÖ yorumu

Gündem

Hakan Fidan 7 Şubat kirizini anlattı! Dikkat çeken FETÖ yorumu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23