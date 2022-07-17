Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sınav, saat 10.00'da başladı ve 12.00'de sona erdi. 7 ilde 12 sınav merkezinde yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na 109 bin 168 aday katıldı. Sınavda adaylara 100 soru yöneltildi. Sınava giren adaylar ise soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Bekçilik sınavı soru ve cevap anahtarı

Bekçilik sınavına girenler ise soru ve cevap anahtarlarının ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başladı. Henüz bekçilik sınavı soru ve cevap anahtarları açıklanmadı. Soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin ise bir bilgi paylaşılmadı. Sınav soruları açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.