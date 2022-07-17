  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Bekçilik sınavı soru ve cevap anahtarı
Eğitim

Bekçilik sınavı soru ve cevap anahtarı

EGM bünyesinde istihdam edilecek olan bekçilere yönelik Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı. Sınava giren adaylar ise soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 13:47:00 -
Bekçilik sınavı soru ve cevap anahtarı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sınav, saat 10.00'da başladı ve 12.00'de sona erdi. 7 ilde 12 sınav merkezinde yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na 109 bin 168 aday katıldı. Sınavda adaylara 100 soru yöneltildi. Sınava giren adaylar ise soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Bekçilik sınavı soru ve cevap anahtarı

Bekçilik sınavına girenler ise soru ve cevap anahtarlarının ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başladı. Henüz bekçilik sınavı soru ve cevap anahtarları açıklanmadı. Soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin ise bir bilgi paylaşılmadı. Sınav soruları açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23