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Eğitim Bekçilik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Eğitim

Bekçilik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? Polis Akademisi ile 2021 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-21 23:17:00 -
Bekçilik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2021 bekçilik yazılı sınav soru ve cevap anahtarı…

Bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Yapılan açıklamaya göre, Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Bekçilik sınav programında yer alan bilgilere göre, sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

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