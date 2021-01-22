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Eğitim Bekçilik sınav soru ve cevapları yayınlandı 2020/1. Dönem Bekçilik sınavı A ve B kitapçıkları soru ve cevapları
Eğitim

Bekçilik sınav soru ve cevapları yayınlandı 2020/1. Dönem Bekçilik sınavı A ve B kitapçıkları soru ve cevapları

Bekçilik sınav soru ve cevapları yayınlandı. Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adayların katıldığı sınav 20 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sınav soru ve cevaplarını merak ediyordu. İşte 2020/1. Dönem Bekçilik sınavı A ve B kitapçıkları soru ve cevapları...

Yeniakit Publisher
2021-01-22 20:29:00 -
Bekçilik sınav soru ve cevapları yayınlandı 2020/1. Dönem Bekçilik sınavı A ve B kitapçıkları soru ve cevapları

Bekçilik soruları ve cevap anahtarı adayların sınav sonuçlarına yönelik ipucu vereceğinden sabırsızlıkla bekleniyordu. Bekçilik yazılı sınavı sonuçları ise yapılan değerlendirmenin ardından bugün erişime açıldı. Bekçilik sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

2020/1. Dönem Bekçilik sınavı A ve B kitapçıkları soru ve cevapları

Bekçilik sınav soru ve cevapları odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden yayınlandı.

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

Bekçilik sınavında geçerli not kaç?

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

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