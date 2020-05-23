  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TBMM TV Taner Akkuş’a plaket verdi

Ali Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Kadınlar adetliyken (hayız halinde) arefe günü ihlas suresini okuyabilir mi?

Camiler ne zaman ibadete açılıyor, süreçte nelere dikkat edilecek?

YHT seferleri ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?
için kalan
Aktüel

Bekçilerin Ankara'da bir aileye karşı aşırı güç kullandığı iddialarına ilişkin açıklama:

Yeniakit Publisher
2020-05-23 18:08:46 -
Bekçilerin Ankara'da bir aileye karşı aşırı güç kullandığı iddialarına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Etimesgut ilçesinde bekçilerin bir aileye karşı aşırı güç kullandıkları iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir siyasi parti il başkanının, Etimesgut'ta çarşı ve mahalle bekçilerinin bir aileye karşı aşırı güç kullandığı ve kötü muamelede bulunduğuna ilişkin sosyal medyadan "gerçek dışı" paylaşımlar yaptığı belirtildi.

17 Mayıs 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ikametine girmesi yönünde bekçiler tarafından uyarılan S.K. adlı vatandaşın tüm ikazlara rağmen ikametine girmemekte direndiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı siyasi partinin ilçe yönetim kurulu üyesi ve kişinin babası olan Ü.K. ile diğer aile fertleri olaya sonradan müdahil olarak görevli memurlara mukavemet ve hakarette bulunmuş, kişinin kardeşi H.K. ise çarşı ve mahalle bekçimizin boynunu sıkmak suretiyle fiziki saldırı gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen saldırının şiddet ve yoğunluğunun artması üzerine takviye personel talep edilmiş, kişiler göz yaşartıcı gaz dahil olmak üzere kademeli ve orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirilmiştir."

- Kişilere "Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir" şeklinde doktor raporu verildi

Cumhuriyet savcısının talimatıyla doktor raporları alındıktan sonra polis merkezine getirilen kişilerin barodan görevlendirilen müdafi huzurunda "Görevi Yaptırmamak için Direnme, Görevli Memura Mukavemet ve Hakaret" suçlarından ifadelerinin alındığı bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir' şeklinde doktor raporu verilen kişilerden Ü.K, Z.K. ve S.K. ifadelerinin ardından polis merkezinden salıverilmiş, görevli memura fiziki saldırıda bulunan H.K. ise 18 Mayıs 2020 tarihinde mevcutlu olarak çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir."

Ankara Emniyet Müdürlüğü, fiziki saldırıya uğrayan bekçinin fotoğraflarını da paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı