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Ekonomi Bekçi maaşları ne kadar oldu 2022 | Bekçi maaşı güncel
Ekonomi

Bekçi maaşları ne kadar oldu 2022 | Bekçi maaşı güncel

Bekçi maaşına ne kadar zam yapıldı? Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylelikle memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli oldu. Peki, bekçi maaşlarına ne kadar zam yapıldı? Bekçi maaşı ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-01-03 16:30:00 -
Bekçi maaşları ne kadar oldu 2022 | Bekçi maaşı güncel

Uzun zamandır merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon oranına göre zam alan memur ve emekliler de maaşlarına ne kadarlık bir artışın yansıyacağını araştırmaya başladı. Peki, bekçi maaşları ne oldu?

Bekçi maaşları ne kadar oldu 2022 | Bekçi maaşı güncel

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

Öğretmenler ise açıklanan enflasyonun ardından maaşlarına ne kadarlık bir zam yapıldığını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından ise ek zam açıklaması yapması bekleniyor.

Bekçi (lisans 9/1) maaşı 5.429 liradan 6.920 liraya yükseldi.

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2022 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Zamlı en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar?

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