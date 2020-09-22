Bekçi alımları İstanbul mahalle bekçisi alım başvurusu

Bekçi alımları için başvuruda bulunacaklar, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bekçi alım ilanları meraklı gözlerle bekleniyordu. Polis Akademisi binlerce bekçi adayının beklediği açıklamayı yaptı. Polis Akademisi, 2020/1. Dönem Çarşı Ve Mahalle Bekçisi alım ilanı yayınlanı. Polis Akademisi’nin yayıladığı ilana göre, toplamda 400 bekçi alımı yapılacağını duyurdu.

Bekçi alımı başvuruları ne zaman?

Bekçi alımı 2020 başvuru, bekçi alımım ne zaman 2020? Polis Akademisinin yayınladığı bekçi alımı ilanına göre, bekçi alımı için adaylar, 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

Bekçi alımı başvurusu nereye yapılır?

Bekçi alımı başvurusu nereden yapılıyor? Bekçi adayları bekçi başvurusu için açıklanan tarihler arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler.

Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak?

Polis Akademisi’nin İstanbul’da alımını yapacağı 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru şartları aşağıda yer almaktadır. Bekçi olmak için şartlarını yerine getiren adaylar mahalle bekçisi alımı için sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bekçi alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilmesi bekleniyor.

Bekçilik şartları neler?

Kimler bekçi olur? Mahalle bekçisi alımı başvuru şartları neler? Bekçi olmak için şart nedir? Gibi sorular da yine mahalle bekçisi başvurusunda bulunacaklar tarafından sorgulanmakta. İşte mahalle bekçisi olmak isteyenlerin taşıması gereken başvuru şartları.