Bekçi alımları Bekçi iş ilanları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından duyurulan ilanlarla her hafta binlerce kişi iş sahibi oluyor. Bu kapsamda özellikle bugünlerde iş arayışı olan vatandaşlar kurumun internet sitesi üzerinden duyurulan ilanları incelemek istiyor. İş arayanların yardımına koşan İŞKUR çok sayıda ilde bekçi alımı yapacağını duyurdu. İşte İŞKUR, bekçi alım ilanı başvuru şartları.

İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler?

- T.C. Vatandaşı olmak,

- İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

EGM bekçi alımları ne zaman

2020 Bekçi alımı başvuruları için henüz bir tarih verilmedi. Polis Akademisi veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçilik başvuruları için tarih verildiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Bekçi maaşları ne kadar?

İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.

Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında maaş alır.

Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında maaş alır.

Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.

Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.

Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.

EGM’den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir.

Bekçi başvuru işlemleri alınmaya başladığında Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde yönlendirilen link üzerinden alınacak.