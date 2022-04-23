Çarşı ve mahalle bekçisi alımı ilanına başvuru yapmak isteyenler ‘Bekçi alımları ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Bekçi alımı ne zaman son durum? Bekçi alımı başvuruları ne zaman nereden yapılacak?

Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacağını duyurdu. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır” denildi.

Bekçi alımını ilişkin detaylar açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.