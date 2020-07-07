Bekar kız çocukları babasının üzerinden sağlık yardımı alır mı?

¥ Soru: Ben 23 yıllık devlet memuruyum. Emekli olma yaşını tamamlamama 2 yıl kaldı. Memurluktan ayrılıp 2 yılı beklemeyi düşünüyorum. Bağ-Kur emeklisi babamın sigortasından sağlık yardımı alabilir miyim? Nuray T.

¥ Cevap: Devlet memurları ücretsiz izne ayrılabilir. Ücretsiz izin döneminde bir yıllık sürede çalıştığı kurum ücretsiz izne ayrılan memurun sağlık primini de ödemeye devam eder. Ücretsiz izin alarak sağlık hizmetinden yararlanmayı sürdürebilirsiniz. Yine bekar, boşanmış veya dul kalmış olan kız çocuklarının sigortalı çalışması yoksa emekli ya da sigortalı olan anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alabilir. Eğer babanız 1 Ekim 2008 tarihinde emekli maaşı alan biri ise veya 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalılığı olan bulunan biri durumunda ise istifa etmeniz halinde babanızın üzerinden sağlık yardımı alabilirsiniz.