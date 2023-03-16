Beijing’den Avrupa’ya ilk aktarmasız yük treni, bugün kentin Pinggu semtindeki Mafang istasyonundan yola çıktı. 55 konteynerdeki otomobil bileşenleri, inşaat malzemeleri, elektrikli ev aletleri, tekstil ürünleri ve günlük eşyalar gibi mallarla Manzhouli sınır kapısından geçen tren, Rusya’nın başkenti Moskova’ya ulaşacak. Tren 18 günde 9 bin kilometre yol katedecek. Söz konusu tren hattının açılması, Beijing’in dış ticaret taşımacılığına Avrasya kıtasından geçen uluslararası bir ekspres yük hattının daha da eklenmesini simgeliyor.

Öte yandan Çin’in Doğu Türkistan Özerk Bölgesi’nde yer alan Alashankou sınır kapısından geçen Çin-Avrupa yük treni hattı sayısı 100’e ulaştı. Çin Demiryolları Urumçi Grubu’ndan edinilen bilgiye göre, Kuşak ve Yol inşasının derinleşmesiyle birlikte, Çin-Avrupa yük treni projesi kapsamında Doğu Türkistan’daki demiryolu inşası daha da güçlendirildi. Alashankou sınır kapısından geçen Çin-Avrupa yük treni hattı sayısı geçen yıl 25, bu yıl ise 2 hat arttırılarak toplamda 100’e ulaştırıldı. Alashankou sınır kapısından geçen Çin-Avrupa yük treni seferlerinin günlük ortalama sayısı 17’ye çıktı ve tren hattı güzergahları yurt içinde 24 bölgenin yanı sıra Almanya, Polonya ve Rusya dahil 19 ülkeyi kapsıyor.