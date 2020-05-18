BEE'O UP'tan propolisli şurup

İSTANBUL (AA) - BEE'O UP, portakal suyu ve ham bal ile tatlandırılan propolisli şurubu eczaneler aracılığıyla tüketicilerle buluşturdu.

BEE'O UP'tan yapılan açıklamaya göre, uzman gıda mühendisleri tarafından uygun laboratuvar koşullarında, zengin içerikli Anadolu propolisiyle hazırlanan şurup, yoğun C vitamini içeriyor.

Çocukların propolisi çok daha kolay tüketebilmesi için lezzetiyle ön plana çıkan BEE'O UP propolisli şurup, ilave yağ, şeker, koruyucu ve katkı maddesi içermiyor. Tamamen doğal içerikli şurup, fenolik ve flavonoid açısından da zengin bir bileşim sunuyor.

BEE'O UP propolisli şurup, doğal C vitamini içeriğiyle bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor. Ayrıca kan damarlarının, kemiklerin, kıkırdağın, diş ve diş etlerinin normal fonksiyonlarının korunmasına yardımcı oluyor.

Normal enerji oluşum metabolizmasında da aktif olarak etki gösteren BEE'O UP propolisli şurup, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunuyor.

Ham bal ve tamamen doğal portakal suyu içeren BEE'O UP propolisli şurup ürününü çocuklar da severek tüketiyor.





