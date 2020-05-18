  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Kırım Tatar Türkleri ve Kafkas halklarına desteğimiz sürecek

18 Mayıs marketler saat kaça kadar açık? Bugün marketler kaça kadar açık?

Tarım işçilerinin aşırı sıcak havada zorlu mesaisi

Almanya dünya çapındaki seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracak

Kenedeki 'erken uyanış' KKKA vakalarını artırdı
için kalan
Aktüel

BEE'O UP'tan propolisli şurup

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:39:28 -
BEE'O UP'tan propolisli şurup

İSTANBUL (AA) - BEE'O UP, portakal suyu ve ham bal ile tatlandırılan propolisli şurubu eczaneler aracılığıyla tüketicilerle buluşturdu.

BEE'O UP'tan yapılan açıklamaya göre, uzman gıda mühendisleri tarafından uygun laboratuvar koşullarında, zengin içerikli Anadolu propolisiyle hazırlanan şurup, yoğun C vitamini içeriyor.

Çocukların propolisi çok daha kolay tüketebilmesi için lezzetiyle ön plana çıkan BEE'O UP propolisli şurup, ilave yağ, şeker, koruyucu ve katkı maddesi içermiyor. Tamamen doğal içerikli şurup, fenolik ve flavonoid açısından da zengin bir bileşim sunuyor.

BEE'O UP propolisli şurup, doğal C vitamini içeriğiyle bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor. Ayrıca kan damarlarının, kemiklerin, kıkırdağın, diş ve diş etlerinin normal fonksiyonlarının korunmasına yardımcı oluyor.

Normal enerji oluşum metabolizmasında da aktif olarak etki gösteren BEE'O UP propolisli şurup, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunuyor.

Ham bal ve tamamen doğal portakal suyu içeren BEE'O UP propolisli şurup ürününü çocuklar da severek tüketiyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı