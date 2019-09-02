Beef Wellington nedir? Beef Wellington tarifi
Farklı bir yemek tarifi arayanlar son zamanlarda sık sık Beef Wellington tarifini öğrenmek ister duruma geldi. Peki, Beef Wellington nedir? Beef Wellington tarifi02 Eylül 2019 Pazartesi 16:19
Farklı bir yemek tarifi arayanlar son zamanlarda sık sık Beef Wellington tarifini öğrenmek ister duruma geldi. Peki, Beef Wellington nedir? Beef Wellington tarifi
İngiltere’ye özgü bir yemek olan "Beef Wellington" son dönemde ülkemizde de popüler hale geldi. Bonfile ile hazırlanan bu yemek özellikle, aile buluşmalarında hazırlanan güzel bir alternatif. İşte, “Beef wellington nedir? sorusunun yanıtı. Beef Wellington tarifi
“Beef wellington nedir? Beef Wellington tarifi
Malzemeler:
- 800 gram bonfile
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı hardal
- Karabiber
- Tuz
İçi için;
- Yarım su bardağı ceviz
- 300 gram kültür mantarı
- 8 dilim füme et
- 6 adet milföy hamuru
- Zeytinyağı
- Kişniş
- Karabiber
Üzeri için;
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Bonfileyi tuz ve karabiber ile lezzetlendirin.
Zeytinyağı döküm tavaya dökün ve tava iyice ısınana kadar bekleyin.
Tava ısınınca bonfileyi mühürleyin.
Bonfileyi kenara alıp hardal sürün.
Cevizleri rondodan geçirin.
Mantarları küçücük doğrayın.
Bonfileyi mühürlediğiniz tavada ceviz ve mantarları soteleyin.
Tavaya tuz, kişniş ve karabiber ekleyin.
Sotelenen iç malzemeyi soğuması için kenara alın.
6 adet milföy hamurunu unladığınız tezgaha alın ve merdaneyle birleştirin.
Milföy hamurunun ortasına bonfile ve iç harcı yayın.
Milföy hamurunu rulo şeklinde sarın.
Kapattığınız milföy hamurunu yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.
Hamura yağ ve yumurta karışımını sürün.
Önceden ısıttığınız 190 derecelik fırında yemeğinizi 25-30 dakika pişirin.
Afiyet olsun.
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