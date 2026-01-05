Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş: O yüzden mi fiyatların çok yüksek?

İstanbul Kadıköy’de 4 bin liralık lahmacun çorba menüsüyle tepkilerin odağına yerleşen Bedri Usta restoranı hakkında soruşturma sürerken, 2023 yılında Ali Koç ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu arasında geçen bir diyalog sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Kendisini eleştiren müşteriye “4 bin lira hesap ödemişsin ağlıyorsun yaa. Boşuna kıçını yırtma!” diye terbiyesizce hakaret eden Bedri Usta’daki fiyatlara Türkiye’nin en zengin isimleri arasında yer alan Ali Koç’un da isyan ettiği ortaya çıktı.