  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi

Erdoğan Muhammed bin Selman'la görüştü

Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber

Sebep sadece petrol değil Maduro Siyonizme dur dediği için hedef oldu

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’”

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi

Muğla’da zehir tacirlerine darbe: 2025 yılı uyuşturucu bilançosu nefes kesti
Gündem Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş: O yüzden mi fiyatların çok yüksek?
Gündem

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş: O yüzden mi fiyatların çok yüksek?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Kadıköy’de 4 bin liralık lahmacun çorba menüsüyle tepkilerin odağına yerleşen Bedri Usta restoranı hakkında soruşturma sürerken, 2023 yılında Ali Koç ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu arasında geçen bir diyalog sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Kendisini eleştiren müşteriye “4 bin lira hesap ödemişsin ağlıyorsun yaa. Boşuna kıçını yırtma!” diye terbiyesizce hakaret eden Bedri Usta’daki fiyatlara Türkiye’nin en zengin isimleri arasında yer alan Ali Koç’un da isyan ettiği ortaya çıktı.

Bir müşterinin Kadıköy'deki şubesinde yediği yemeğin adisyonunu paylaşmasıyla başlayan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı terbiyesiz paylaşımlarla da tepki çeken 'Bedri Usta Kebap' adlı işletmenin sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında başlatılan soruşturma sürerken 2023 yılında Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu arasında geçen bir diyalog yeniden gündeme geldi.

Ali Koç, Bedrettin Aydoğdu ile diyalogunda restoran fiyatlarıyla ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Formadaki yazıyı okumaya çalışan Aydoğdu'nun "Okuma yazmam yok başkanım" demesi üzerine Koç,  "O yüzden mi fiyatların çok yüksek?" tepkisini gösterdi.  Söz konusu video sosyal medyanın da gündemine oturdu. 

‘Paylaşayım da adam gör’ demişti! Bedri Usta’daki 4000 liralık lahmacun ve çorbaya inceleme!
‘Paylaşayım da adam gör’ demişti! Bedri Usta’daki 4000 liralık lahmacun ve çorbaya inceleme!

Gündem

‘Paylaşayım da adam gör’ demişti! Bedri Usta’daki 4000 liralık lahmacun ve çorbaya inceleme!

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

4 bin liraya lahmacun ve çorba satan Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı!
4 bin liraya lahmacun ve çorba satan Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı!

Gündem

4 bin liraya lahmacun ve çorba satan Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı!

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma
Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

Gündem

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedrettin Aydoğdu kim?
Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedrettin Aydoğdu kim?

Aktüel

Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedrettin Aydoğdu kim?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23