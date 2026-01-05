Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş: O yüzden mi fiyatların çok yüksek?
İstanbul Kadıköy’de 4 bin liralık lahmacun çorba menüsüyle tepkilerin odağına yerleşen Bedri Usta restoranı hakkında soruşturma sürerken, 2023 yılında Ali Koç ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu arasında geçen bir diyalog sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Kendisini eleştiren müşteriye “4 bin lira hesap ödemişsin ağlıyorsun yaa. Boşuna kıçını yırtma!” diye terbiyesizce hakaret eden Bedri Usta’daki fiyatlara Türkiye’nin en zengin isimleri arasında yer alan Ali Koç’un da isyan ettiği ortaya çıktı.
Bir müşterinin Kadıköy'deki şubesinde yediği yemeğin adisyonunu paylaşmasıyla başlayan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı terbiyesiz paylaşımlarla da tepki çeken 'Bedri Usta Kebap' adlı işletmenin sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında başlatılan soruşturma sürerken 2023 yılında Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu arasında geçen bir diyalog yeniden gündeme geldi.
Ali Koç, Bedrettin Aydoğdu ile diyalogunda restoran fiyatlarıyla ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Formadaki yazıyı okumaya çalışan Aydoğdu'nun "Okuma yazmam yok başkanım" demesi üzerine Koç, "O yüzden mi fiyatların çok yüksek?" tepkisini gösterdi. Söz konusu video sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Gündem
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem
Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma