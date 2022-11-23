Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yeni bulunan fotoğrafının perde arkası!

Yeniakit.com.tr

Yaşadığı dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 1926 yılına ait olduğu düşünülen yeni fotoğrafı tartışma konusu oldu.

Dönemin baskıcı rejimi sebebi ile ömrünü sürgünlerde geçiren Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin daha önce görülmemiş olan bir fotoğrafı Isparta'daki Risale-i Nur medresesinde bulunmuş ve sevenlerinin ilgisini çekmişti.

Bazı kesimler, fotoğrafın renkli olduğunu belirterek, "O dönemde renkli fotoğraf yoktu." ifadesi ile fotoğrafın Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne ait olduğunu kabul etmemişti.

Risale Haber fotoğrafın perde arkasını yazdı.

Haberde fotoğrafın 2019 yılında Isparta'da Risale-i Nur medresesinde yapılan bir tadilat esnasında tevafuken bulunduğu ifade edildi. Fotoğrafı bulan kişi Risale Haber'e konuştu. Adının haberde yer almasını istemeyen M, şunları söyledi:

2019 yılında Isparta'da Risale-i Nur medresesinin tadilatı sırasında bir defterin arasından düştü. Bunu ilk defa görüyordum. Sadece kafa bölümünün olduğu fotoğraf siyah beyazdı. Fotoğrafı bir şeyin üzerinde koyarak cep telefonuyla resmini çektim. Renkli görünen alt zemindir fotoğraf değil.

Peki neden sakallı?

Yeni bulunan fotoğrafa itiraz eden bazı kesimler de Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hayatının hiçbir döneminde sakal bırakmadığını gerekçe gösterdi.

Halbuki Bediüzzaman Hazretleri, 1 Mart 1927'de Barla'ya sürgün olarak gitmişti. Van'dan Barla'ya ulaşana kadar aylar geçti. Fotoğrafta görülen sakal 1 hafta veya 10 günlük bir sakaldı. Bediüzzaman Hazretleri'nin fotoğrafının sürgün şartlarında uzadığı düşünülüyor.

Kaynak: Risale Haber