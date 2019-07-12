Bedensel engelli atletler, 15 Temmuz şehitlerini anacak



İSTANBUL (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün üçüncü yıl dönümünde gerçekleştirilecek Atletizm Kupası'nda şehitleri anacak. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Atletizm Kupası yarışları 14-15 Temmuz tarihlerinde Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenecek. Kupada 26'sı erkek 7'si kadın toplam 33 sporcu; koşu, atlama ve atma kategorilerinde mücadele edecek. Organizasyonda Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu Barış Telli de 100 metre koşu ve yüksek atlama kategorilerinde yarışacak.



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