Bedensel engelli atletler, 15 Temmuz şehitlerini anacak

Bedensel engelli atletler, 15 Temmuz şehitlerini anacak12 Temmuz 2019 Cuma 19:33
İSTANBUL (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün üçüncü yıl dönümünde gerçekleştirilecek Atletizm Kupası'nda şehitleri anacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Atletizm Kupası yarışları 14-15 Temmuz tarihlerinde Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenecek.
Kupada 26'sı erkek 7'si kadın toplam 33 sporcu; koşu, atlama ve atma kategorilerinde mücadele edecek.
Organizasyonda Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu Barış Telli de 100 metre koşu ve yüksek atlama kategorilerinde yarışacak.
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