Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2019 2020 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması 2019 2020 Taban Puanları, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralamaları,Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Başarı Sırası,Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği TYT AYT-YKS Taban ve Tavan Puanları 2019 2020, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Hangi Üniversitelerde var? İşte bu soruların yanıtı...

YÖK ATLAS Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği tüm üniversiteler için tıklayın

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK),adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen "YÖK Atlas"a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi. Adaylara adeta dijital kariyer rehberliği hizmeti sunan ve önlisans ve lisans seviyesindeki olası tüm tercihler ile ilgili tablolara erişim imkanı sağlayan modüllere bugünden itibaren http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

ÖSYM TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

YKS tercihleri ne zaman?

Üniversitelerin tercih puanlarını, YKS tercih döneminde, YÖK tarafından yayınlanıyor. Ancak ÖSYM henüz tercih dönemi tarihlerini açıklamadı.

Bu süre içerisinde öğrenciler, YÖK'ün tercih robotu olan YÖK Atlas sistemi üzerinden geçen seneki üniversite puanlarına ulaşabiliyor.